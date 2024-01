Concert : The Brooks Magic Mirrors Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

Concert : The Brooks Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

De Montréal à Paris, en passant par Copenhague, le Maroc et le Mexique, The Brooks cumulent les succès partout où ils passent, laissant derrière eux un public captivé par leur talent et leur dynamisme contagieux, dignes des plus grands noms de la scène Funk, Soul et RnB.

Un échange d’énergie électrisant et dynamique. Une expérience de grooves funky et de soul lumineux. Véritable célébration collective du moment présent dans le respect des influences musicales mythiques d’un autre temps.

Impossible de résister à l’appel du groove signé The Brooks.

Sur réservation.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr



L’événement Concert : The Brooks Le Havre a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie