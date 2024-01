Théâtre : Chacun sa croix Le Poulailler Le Havre, dimanche 17 mars 2024.

Théâtre : Chacun sa croix Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

La compagnie du Poulailler présente :

Chacun sa croix de Jean Christophe Barc

« Se mettre au vert » l’expression va comme un gant à cette comédie Un Huis clos à la campagne. Du remue-ménage au presbytère : une ex-taularde et un Maire complotent dans le dos du curé pour sauver leur village. Un « Don Camillo » sur les hauts plateaux du Jura !

Jean-Christophe Barc a écrit la pièce en 2007 et c’est une réussite. Il prouve que l’on peut écrire une comédie amusante tout en créant de vrais personnages. Ça fait du bien. Dans ce huis clos au coeur d’un presbytère de campagne, Jean-Christophe Barc croque intelligemment deux sujets d’actualité sur fond d’enjeux politico-culturels. La Compagnie du Poulailler compose une mise en scène collective portée par le jeu tenu et volontaire de cinq acteurs investis, dont il devient difficile de discerner la part de composition tant leur rôle leur colle à la peau. Impossible également de résister aux dialogues espiègles et aux péripéties des personnages.

Tout public

Réservation obligatoire

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr



L’événement Théâtre : Chacun sa croix Le Havre a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie