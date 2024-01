Spectacle jeune public : Rémi Comptines – La Totomobile entre en scène Magic Mirrors Le Havre, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle jeune public : Rémi Comptines – La Totomobile entre en scène Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:30:00

fin : 2024-03-17

LE concert de chansons et comptines à mimer, pour les enfants de 7 mois à 7 ans !

Un spectacle musical convivial, familial et participatif, pour (re)découvrir ensemble les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles chansons, accompagnés par la célèbre Totomobile du Pays des Comptines, qui parle, s’illumine et chante avec Rémi et le public. Retrouvez le grand cerf, le petit escargot ou encore les crocodiles sur les bords du Nil… Mais aussi une caverne remplie de trésors, un voyage autour du monde, une danse chez les cows-boys ! Rémi sera au volant de la Totomobile pour un voyage magique au Pays des Comptines.

Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits, pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique, pour les parents, assistantes maternelles, crèches… qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec les enfants. Bref, un spectacle spécial bonne humeur pour tout le monde !

Sur réservation.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr



