Concert : Taïro – Lord Kossity – Daddy Mory Magic Mirrors Le Havre, samedi 2 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

170 Events présente :

Préparez-vous pour une soirée d’anthologie sous le signe du reggae et du dancehall.

Taïro s’invite sur la scène du Magic Mirrors en compagnie de Lord Kossity et Daddy Mory. Icône du reggae en France, il n’en est pas à son tour d’essai. Riche de 9 albums et d’une multitude de collaborations prestigieuses (Youssoupha, Pierpoljak, Disiz ou encore Nuttea), sa carrière prouve qu’il n’est plus un tyro (Tyro (Taïro) signifie « novice » ou « débutant » en anglais)

Pour l’accompagner sur scène, Lord Kossity, l’homme au 12 albums, icône du Ragga Dancehall en France, propulsé par la chanson « Ma Benz » sur l’album de Suprême NTM. Mais aussi Daddy Mory, fondateur et membre historique du groupe culte Raggasonic.

Sur réservation.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr



L’événement Concert : Taïro – Lord Kossity – Daddy Mory Le Havre a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie