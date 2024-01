Concert Venin Carmin Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, samedi 2 mars 2024.

Concert Venin Carmin Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

> Venin Carmin [Rock]

Venin Carmin est le produit de l’imaginaire déviant de Lula et s’anime sous la forme d’un duo avec Valentine aux machines. Biberonné à l’underground 80’s mais sans cacher son béguin pour la pop, le groupe délivre une musique sanguine un mélange de new wave et cold punk sans détour. Récemment repérées par le festival More Women On Stage, le groupe trace sa route avec espièglerie et détermination.

> Venin Carmin [Rock]

Venin Carmin est le produit de l’imaginaire déviant de Lula et s’anime sous la forme d’un duo avec Valentine aux machines. Biberonné à l’underground 80’s mais sans cacher son béguin pour la pop, le groupe délivre une musique sanguine un mélange de new wave et cold punk sans détour. Récemment repérées par le festival More Women On Stage, le groupe trace sa route avec espièglerie et détermination.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Venin Carmin Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie