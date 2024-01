Visite guidée Port 2000 par la terre Terminal de la Citadelle Le Havre, vendredi 1 mars 2024.

Visite guidée Port 2000 par la terre Terminal de la Citadelle Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-01 12:30:00

Destinés au trafic de conteneurs et à l’accueil des plus gros porte-conteneurs, les terminaux de Port 2000 et ses 4,2 km de quais possèdent une capacité annuelle de 3.35 millions d’EVP (équivalent vingt pieds).

Cette visite vous emmène en car jusqu’à la digue Sud afin d’admirer l’activité des dockers, les mouvements des conteneurs et les manœuvres des navires.

Cette visite nécessite une inscription au préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès à Port 2000.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center (Terminal de la Citadelle (Brittany Ferries).

Durée 2h30 – A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com



