Visite guidée Le Café du grain à la tasse Le Havre, jeudi 29 février 2024.

Visite guidée Le Café du grain à la tasse Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 10:00:00

fin : 2024-02-29 12:30:00

L’entreprise Cafés Legal, créée et implantée au Havre depuis 1851, vous invite à une visite de ses infrastructures suivie d’une dégustation.

De la sélection des origines, l’élaboration des recettes aux méthodes de torréfaction en passant par le mode de conditionnement, l’entreprise Cafés Legal maîtrise la chaîne du café. Entrez dans cette usine et laissez-vous guider sur le parcours du café. Découvrez comment sont façonnés les assemblages et comment les grains sont transformés, le tout dans la bonne odeur du café. Rencontrez les professionnels au cœur de cette industrie et de ce produit qui fait partie du quotidien des Français qui en consomme en moyenne 5,4 kg par an.

Merci de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité :

– Les photographies sont interdites dans l’enceinte du site

– Le port de bijoux et de piercings visibles sont interdits

– Les effets personnels sont interdits lors de la visite. Un espace sera mis à disposition pour y laisser vos affaires

– Boisson et nourriture sont interdits

– Le port de faux ongles et de vernis à ongle sont interdits

Des EPIs vous seront fournis à l’accueil. Si vous possédez des chaussures de sécurité, merci de vous en munir.

Point de rendez-vous Legal, 11 rue Saint Just, Le Havre (parking devant l’entreprise) – Visite en car.

Durée 2h30 – A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire.

11 Rue Saint-Just

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com



L’événement Visite guidée Le Café du grain à la tasse Le Havre a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie