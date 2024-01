Visite guidée Les formes de l’Eure Terminal de la Citadelle Le Havre, mercredi 28 février 2024.

Visite guidée Les formes de l’Eure Terminal de la Citadelle Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Ancien quartier portuaire, le quartier de l’Eure se caractérise par la présence de docks, d’entrepôts, de friches industrielles. Il s’est transformé en s’urbanisant, mais conserve des activités portuaires, dont l’entretien à sec des navires. Les formes de radoub ou cales-sèches permettent ces réparations. Le quartier de l’Eure en compte 3 avoisinants les habitations et les grandes écoles.

Stéphane Carpentier, Responsable de pôle chez HAROPA Port, vous invite à voir ces formes de très près et vous détaille leurs activités et aspects techniques. Poursuivez, ensuite, la visite du quartier, au cœur de l’interface ville-port, jusqu’au Hangar Zéro.

Cette visite nécessite une inscription au préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès aux formes.

Cette visite ne constitue pas une boucle, merci de prévoir votre retour par vos propres moyens.

Vêtement de pluie et chaussures de marche préconisés.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center (Terminal de la Citadelle (Brittany Ferries) – Visite en car.

Durée 2h – A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



