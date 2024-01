Concert : Neko Light Orchestra – Echos de la Valée du Vent Quai de la Réunion Le Havre, dimanche 25 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:30:00

fin : 2024-02-25

Concert regroupant tous les medleys des films écrits et réalisés par Hayao Miyazaki, avec les musiques composées par Joe Hisaishi et toutes les chansons en japonais. …

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L'événement Concert : Neko Light Orchestra – Echos de la Valée du Vent Le Havre a été mis à jour le 2024-01-16