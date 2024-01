Théâtre : Le Dieu du carnage Le Poulailler Le Havre, samedi 24 février 2024.

Théâtre : Le Dieu du carnage Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Compagnie: L’Havrais Scène

Les Houillé et les Reille, parents respectifs de deux collégiens, tentent de résoudre à l’amiable un conflit entre leurs enfants. Les deux

couples veulent faire preuve de bonne éducation et de tolérance. Chacun tente de se montrer sous son meilleur jour. La tentative de conciliation tourne court et peu à peu, le vernis craque. Tous les paradoxes de la condition humaine sont abordés par le Dieu du Carnage : la générosité et l’égoïsme, la politesse et la rudesse, la

responsabilité et l’indifférence, le futile et le sérieux, les grandes déclarations qui s’effondrent à la moindre anicroche… Tout est évoqué parfois avec tendresse, d’autres fois avec férocité.

Tout public

Réservation obligatoire

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr



