Magie Donovan – Magie entre potes Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, jeudi 22 février 2024.

Magie Donovan – Magie entre potes Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22

Quand il quitte la rue pour la scène, Donovan, 22 ans, invente un spectacle bien particulier. Les spectateurs·ices qui viennent le voir passent par toutes les émotions joie, rire, surprise et bien d’autres. Le jeune illusionniste nous plonge ainsi dans son univers, mélange de magie, concert et stand-up.

Quand il quitte la rue pour la scène, Donovan, 22 ans, invente un spectacle bien particulier. Les spectateurs·ices qui viennent le voir passent par toutes les émotions joie, rire, surprise et bien d’autres. Le jeune illusionniste nous plonge ainsi dans son univers, mélange de magie, concert et stand-up.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



L’événement Magie Donovan – Magie entre potes Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie