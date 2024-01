Spectacle jeune public Allô Cosmos Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mercredi 21 février 2024.

Spectacle jeune public Allô Cosmos Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21

Par Marc de Blanchard et Fanny Paris.

Bienvenue dans le cosmos où tout est en suspension, les objets comme les humains.

C’est ici, dans un petit laboratoire étrange, que deux scientifiques cherchent sans relâche une nouvelle planète habitable. Au fil de leurs expériences, plongez dans un univers pop, coloré et décalé, peuplé de végétaux et d’animaux inconnus. Le tout au rythme de la danse, mapping, vidéo et sons synthétiques des 80’s !

A partir de 4 ans – Durée 40 min.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



