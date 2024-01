Concert Jodyline Gallavardin Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, dimanche 18 février 2024.

Concert Jodyline Gallavardin Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18

Dans le cadre du Festival Piano is not dead.

Jodyline Gallavardin est une jeune pianiste française qui déploie toute sa virtuosité dans un univers bien à elle, d’une infinie poésie. Elle est Révélation musicale de l’année 2023 et reçoit à la Philharmonie de Paris le Prix du Syndicat de la Critique. Des paradis vierges de Sibelius en passant par la création du monde selon Henry Cowell, du temps immobile au mouvement démoniaque, l’artiste vous propose une quête vers un au-delà sonore.

Dans le cadre du Festival Piano is not dead.

Jodyline Gallavardin est une jeune pianiste française qui déploie toute sa virtuosité dans un univers bien à elle, d’une infinie poésie. Elle est Révélation musicale de l’année 2023 et reçoit à la Philharmonie de Paris le Prix du Syndicat de la Critique. Des paradis vierges de Sibelius en passant par la création du monde selon Henry Cowell, du temps immobile au mouvement démoniaque, l’artiste vous propose une quête vers un au-delà sonore.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Jodyline Gallavardin Le Havre a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie