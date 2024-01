Concert Trifouille1er + Les Amis Nos Morts + Borja Flames Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, samedi 17 février 2024.

Concert Trifouille1er + Les Amis Nos Morts + Borja Flames Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Dans le cadre du Festival Piano is not dead.

> Trifouille1er

Trifouille1er est le projet solo de musique électronique du saxophoniste Théo Secheppet (Jumbo System, Les Pompiers, La Compagnie du Coin). Depuis un an, la volonté de proposer un univers visuel pendant les lives l’a amené à solliciter un ami, Victor Martin, pour travailler sur un dispositif origina l: une scénographie avec six télés cathodiques sur lesquelles les images sont modifiées en temps réel.

SOM (Super Onanisme Machine) est le résultat de cette collaboration Un set live de musique électro, accompagné de visuels répartis sur 6 télé cathodiques.

> Les Amis Nos Morts

Les Amis Nos Morts sont constitués d’un vivant et de 19 cadavres. Toute une meute plus vivante qu’il n’y parait, regroupée autour de compositions artisanales entre hip hop, électro et boîte à musique. Sur scène, ces êtres de calcium et de plastique prennent vie, réagissant aux sons qui leurs sont envoyés.

> Borja Flames

Il a trois cerveaux, mille vies passées ou parallèles, et il s’appelle Borja Flames. Espagnol, parisien, bourguignon, cosmonaute, on ne sait plus.

Si « Nuevo Medievo », comme tous les disques de Borja Flames, convoque un certain nombre d’autres d’artistes, c’est pour organiser entre eux des rencontres inattendues et en tirer des traits authentiquement inouïs. Un projet fou quasi impossible à définir, aux influences post-punk, entre acoustique et électronique, rythmé par une voix de velours.

Dans le cadre du Festival Piano is not dead.

> Trifouille1er

Trifouille1er est le projet solo de musique électronique du saxophoniste Théo Secheppet (Jumbo System, Les Pompiers, La Compagnie du Coin). Depuis un an, la volonté de proposer un univers visuel pendant les lives l’a amené à solliciter un ami, Victor Martin, pour travailler sur un dispositif origina l: une scénographie avec six télés cathodiques sur lesquelles les images sont modifiées en temps réel.

SOM (Super Onanisme Machine) est le résultat de cette collaboration Un set live de musique électro, accompagné de visuels répartis sur 6 télé cathodiques.

> Les Amis Nos Morts

Les Amis Nos Morts sont constitués d’un vivant et de 19 cadavres. Toute une meute plus vivante qu’il n’y parait, regroupée autour de compositions artisanales entre hip hop, électro et boîte à musique. Sur scène, ces êtres de calcium et de plastique prennent vie, réagissant aux sons qui leurs sont envoyés.

> Borja Flames

Il a trois cerveaux, mille vies passées ou parallèles, et il s’appelle Borja Flames. Espagnol, parisien, bourguignon, cosmonaute, on ne sait plus.

Si « Nuevo Medievo », comme tous les disques de Borja Flames, convoque un certain nombre d’autres d’artistes, c’est pour organiser entre eux des rencontres inattendues et en tirer des traits authentiquement inouïs. Un projet fou quasi impossible à définir, aux influences post-punk, entre acoustique et électronique, rythmé par une voix de velours.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Trifouille1er + Les Amis Nos Morts + Borja Flames Le Havre a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie