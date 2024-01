Théâtre : Piège pour un homme sage Le Poulailler Le Havre, samedi 17 février 2024.

Théâtre : Piège pour un homme sage Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Compagnie: Les Cintrés

Dans les environs de Chamonix, Daniel Corban a signalé la disparition de sa femme à la police. La commissaire songe à une querelle d’amoureux sans conséquence. Sœur Maximilienne se présente au chalet des Corban. Elle remplace le cure du village et annonce qu’ elle a retrouvé sa femme, Daniel est stupéfait et affirme que la femme qui se présente n’est pas la sienne! Rire et mystère se tissent au fil de cette pièce de Robert Thomas que la commissaire devra dénouer: Corban est-il fou ou bien pris dans un piège machiavélique ?

Tout public

Réservation obligatoire

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr



