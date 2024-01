Concert Carte blanche au CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, vendredi 16 février 2024.

Concert Carte blanche au CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre du Festival Piano is not dead.

> Gene Clarksville & Play

Gene Clarksville & Play est un quatuor pop-rock au style british-pop teinté de soul. Bercé par la musique de Paul McCartney, le quatuor donne une place importante au piano.

Gene Clarksville, chanteur et pianiste, auteur-compositeur de l’essentiel des chansons interprétées du groupe, est accompagné de Loïc Kohler (basse-choeurs), Éric Laboulle (batterie-choeurs) et Thomas Schaettel (orgue-Mellotron-choeurs).

> Kaddy & S.

Duo piano tout en douceur composé des Havraises Sarah Rodriguez et Karidia Doumbia, respectivement pianiste et chanteuse de Kaddy and The Keys, groupe phare de la scène régionale, Kaddy & S. évoluent dans un répertoire essentiellement soul vintage, ponctué notamment de reprises reggae (Bob Marley) et ou pop rock (The Beatles).

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



