Les Rendez-Vous d’Arthur : Autour du balafon Conservatoire Arthur Honegger Le Havre, vendredi 16 février 2024.

Les Rendez-Vous d’Arthur : Autour du balafon Conservatoire Arthur Honegger Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 12:30:00

fin : 2024-02-16

En parallèle à la résidence artistique offerte au vibraphoniste Franck Tortiller, et en écho à l’existence d’ateliers de musiques traditionnelles d’Afrique au sein de l’établissement, le musicien et ethnomusicologue Maxime Echardour viendra nous faire entendre des sonorités venues du pays mandingue et de l’Afrique centrale. Le balafon, mais également la calebasse frappée, la kalimba m’bira et le marimba, sa déclinaison contemporaine.

L’occasion de découvrir également quelques pièces contemporaines ainsi qu’un très bel extrait du documentaire de Hugo Zemp sur la fabrication et les aspects rituels du balafon.

Avec Maxime Echardour (balafon, kalimba m’bira, marimba)

Conservatoire Arthur Honegger Amphi Woollett.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie conservatoire@lehavre.fr



