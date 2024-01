Festival : Piano Is Not Dead 2024 Le Havre, mercredi 14 février 2024.

Festival : Piano Is Not Dead 2024 Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-14

fin : 2024-02-24

Que ce soit dans la musique, au cinéma, ou au théâtre, le piano se joue des styles et des époques, et navigue paisiblement à travers le temps. Pour cette 10ème édition, Piano Is Not Dead revient avec une programmation plus éclectique que jamais : chanson, musique classique ou expérimentale, danse, jazz ou encore cinéma.

En route…

Le programme Rewind & Play » D’alain Gomis

14, 17, 18, 21, 24 & 25 février au Cinéma Le Studio

Documentaire sur la vie et l’œuvre de Thelonious Monk

————

Gene Clarksville & Play + Kaddy Et Sarah (Piano/Voix)

Vendredi 16 février à 20h au Tetris

Le Tetris donne carte blanche au CEM

————

Ninon Hannecart-Segal

Samedi 17 février à 18h30 au Conservatoire Arthur Honegger

Explorer les répertoires du monde avec Ninon Hannecart-Ségal

————

Trifouille 1er + Les Amis Nos Morts + Borja Flames Solo

Samedi 17 février à 20h au Tetris

3 pianistes solos se retrouvent au Tetris sur le banc de la touche (de piano !)

————

Piano-Brunch par Jérome Canavaggia

Dimanche 18 février de 11h à 15h au Tetris

Déjeuner en musique et laissez porter votre imaginaire par le pianiste Jérôme Canavaggia.

————

Lost Paradises De Jodyline Gallavardin

Dimanche 18 février à 16h au Tetris

Des paradis vierges de Sibelius…Un univers poétique d’une musicienne inclassable

————

Un Piano pour 4

Mardi 20 février à 12h30 à la Maison de l’Étudiant

Découvrez les morceaux préférés des aficionados du piano de la Maison de l’Étudiant

————

Jérémy Bruger

Samedi 24 février à 18h30 au Fitz, bar du volcan

Venez écouter Jérémy Bruger un pianiste inspiré à la fois par la tradition du jazz et la nouvelle génération

————

Robin Mckelle Impression Of Ella

Samedi 24 février à 20h au Volcan

Retour aux sources avec Robin McKelle qui renoue avec le « swing traditionnel »

