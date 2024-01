Concert : Dub Club #2 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, samedi 10 février 2024.

Concert : Dub Club #2 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10

> Steppin’ Forward [Dub]

Basé en Normandie, Steppin’ Forward nait en 2004 au Ja’Sound festival. C’est alors que commencent la construction du Sound System et la collection effrénée de vinyles. Amateurs des 70’s roots, early digital et dub UK, le crew flirte entre classiques roots, dubplates maison ou autres ovni musicaux, loin de l’idée de s’enfermer dans un seul style. Pour leur deuxième venue Tetris, ils se déplacent à quatre avec Puppa Derrick, Leeroy, Captain Saiimoon & Locky Lox.

> Stalawa x Shanti D [Rub a Dub]

Cela fait bientôt 10 ans que ces deux là collaborent et font danser les foules aux quatre coins du globe. En 2023, Stalawa et Shanti D prennent la route avec un show taillé autant pour la scène que les sound systems !

Longtemps basé à Glasgow, le normand Stalawa s’est construit une solide réputation avec ses riddims allant du roots aux sonorités moderne, du dub en passant par le footwork. Quant à Shanti D, incontournable MC Parisien, il crée un reggae moderne aux influences bass music.

« Stalawa & Shanti D », c’est une excursion musicale qui fait vibrer la cage thoracique, un style rappelant la musique jamaicaine et le rub a dub !

> Steppin’ Forward [Dub]

Basé en Normandie, Steppin’ Forward nait en 2004 au Ja’Sound festival. C’est alors que commencent la construction du Sound System et la collection effrénée de vinyles. Amateurs des 70’s roots, early digital et dub UK, le crew flirte entre classiques roots, dubplates maison ou autres ovni musicaux, loin de l’idée de s’enfermer dans un seul style. Pour leur deuxième venue Tetris, ils se déplacent à quatre avec Puppa Derrick, Leeroy, Captain Saiimoon & Locky Lox.

> Stalawa x Shanti D [Rub a Dub]

Cela fait bientôt 10 ans que ces deux là collaborent et font danser les foules aux quatre coins du globe. En 2023, Stalawa et Shanti D prennent la route avec un show taillé autant pour la scène que les sound systems !

Longtemps basé à Glasgow, le normand Stalawa s’est construit une solide réputation avec ses riddims allant du roots aux sonorités moderne, du dub en passant par le footwork. Quant à Shanti D, incontournable MC Parisien, il crée un reggae moderne aux influences bass music.

« Stalawa & Shanti D », c’est une excursion musicale qui fait vibrer la cage thoracique, un style rappelant la musique jamaicaine et le rub a dub !

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert : Dub Club #2 Le Havre a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie