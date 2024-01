Les Rendez-Vous d’Arthur Thinking Brass – Les cuivres d’Espagne Conservatoire Arthur Honegger Le Havre, vendredi 9 février 2024.

Les Rendez-Vous d’Arthur Thinking Brass – Les cuivres d’Espagne Conservatoire Arthur Honegger Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09

En Espagne, la tradition des instruments à vent est intégrée à la culture populaire et les orchestres d’harmonie constituent encore le creuset de la quasi-totalité des musiciens professionnels.

Dans le sud de la province d’Alicante, cinq jeunes instrumentistes cuivres, déterminés et ambitieux, ont décidé de vivre de leur passion et de la faire partager ils seront plusieurs jours au Havre à notre invitation !

Ils proposent un programme comprenant des oeuvres originales pour quintette de cuivres ainsi que quelques transcriptions. Vous voyagerez ainsi dans différents pays, en passant bien évidemment par l’Espagne avec notamment des oeuvres de Ricardo Molla et Gerónimo Giménez.

Avec Manuel Latorre, Eliecer Caro (trompettes), Miguel Ángel Martinez (cor), David Andreu (trombone), José-Manuel Lopez (tuba).

Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie conservatoire@lehavre.fr



