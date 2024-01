Visite guidée Tout sur les conteneurs Terminal de la Citadelle Le Havre, jeudi 8 février 2024.

Visite guidée Tout sur les conteneurs Terminal de la Citadelle Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 09:30:00

fin : 2024-02-08 12:30:00

L’entreprise Arnal, spécialisée dans la gestion, la réparation et l’entretien de conteneurs, vous ouvre ses portes.

Comprenez toute la mécanique permettant à ces boîtes de traverser les océans et de protéger la marchandise contenue. Différenciez les types de conteneurs, leurs produits relatifs et leurs besoins spécifiques.

Découvrez les activités de l’entreprise Arnal dans cette mécanique, visitez leur parc et rencontrez les professionnels sur site.

Le parc ARNAL fait 2 km de long, une condition physique certaine est nécessaire pour cette visite.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center (Terminal de la Citadelle (Brittany Ferries) – Visite en car.

Durée 3h – A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire.

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com



