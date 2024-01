Concert Ciel + Melenas Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mercredi 7 février 2024.

Concert Ciel + Melenas Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 20:00:00

fin : 2024-02-07

> Ciel [Grunge/Pop]

Le groupe Ciel s’est formé sur la côte sud de l’Angleterre, où ses membres ont distillé leurs différentes expériences et influences dans des airs de grunge-pop. La musique du groupe a une qualité à la fois tenace et fraîche, sombre et parfois tranquillement glorieuse. Puisant ses influences dans le grunge des années 90, le gothique et le shoegaze, les nouvelles compositions de Ciel reflètent une direction plus sombre et grinçante, tout en conservant leur essence pop mélodique bien établie.

> Melenas [Rock indé]

Le quatuor féminin Melenas a un don pour créer des mélodies accrocheuses qui oscillent entre l’extase joyeuse et la mélancolie poignante sans jamais sembler mécaniques ou clichées. Chantées en espagnol, les paroles évoquent des intropections. Elles sont portées par des sons à la fois doux et rageurs, entre garage sixties et indie pop. Une petite pépite du rock indé à découvrir en live au Tetris !

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Ciel + Melenas Le Havre a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie