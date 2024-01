Les Rendez-Vous d’Arthur : Quatuor Magenta Conservatoire Arthur Honegger Le Havre, vendredi 2 février 2024.

Les Rendez-Vous d’Arthur : Quatuor Magenta Conservatoire Arthur Honegger Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 12:30:00

fin : 2024-02-02

Fondé en 2021, l’ensemble est « artiste résident » à ProQuartet Centre Européen de Musique de Chambre, et « résident junior » à la Fondation Singer-Polignac.

Lauréates du concours de la FNAPEC 2023, ces musiciennes reçoivent également un 3ème prix au Concours Zukunftsklang Stuttgart 2022 et sont finalistes du 8ème Concours Joseph Haydn à Vienne.

Le Quatuor est invité à se produire par de nombreux festivals partout en France (la Chaise-Dieu, la Roque d’Anthéron, Festival de Radio France) mais également en Suisse ainsi qu’en Allemagne.

Elles nous feront découvrir le très beau quatuor de la compositrice néerlandaise Henriëtte Bosmans, ainsi que des oeuvres de Beethoven, Debussy et Janacek.

Avec Ida Derbresse, Elena Watson-Perry (violons), Claire Pass-Laneau (alto), Fiona Robson (violoncelle).

Conservatoire Arthur Honegger Amphi Woollett.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie conservatoire@lehavre.fr



