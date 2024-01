Foire aux matériaux Le Hangar Zéro Le Havre, samedi 27 janvier 2024.

Foire aux matériaux Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27

Le Hangar Zéro et Permac, la Plateforme d’Échange et de Réemplois des Matériaux de Construction, organisent leur première Foire aux matériaux !

Le principe est simple, samedi 27 janvier, entre 14h et 17h, venez au Hangar Zéro pour découvrir et acheter les matériaux de réemploi récupérés par Permac : poutres, plancher, plaques de polycarbonate, balustrades, fenêtres, enceintes, amplificateurs…

Le tout à moitié prix du marché, préparez-vous à faire de belles affaires !

Tout public

Durée : 3h

Entrée libre

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr



