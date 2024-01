Les Rendez-Vous d’Arthur : Autour du cavaquinho Conservatoire Arthur Honegger Le Havre, vendredi 26 janvier 2024.

Les Rendez-Vous d’Arthur : Autour du cavaquinho Conservatoire Arthur Honegger Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26

Le cavaquinho est un instrument de musique d’origine portugaise à quatre cordes pincées dont la forme est à l’origine de l’ukulélé hawaïen et qui s’est progressivement répandu au Brésil, pays carrefour pour les musiques du monde.

Matheus Donato est un jeune brésilien virtuose et un authentique magicien du cavaquinho. Il incarne cette nouvelle génération de musiciens nourrie à la source de la culture de cet immense pays. Il est un exemple de ces artistes complets : compositeur, sideman et leader aux multiples facettes, symbole d’une génération ouverte à toutes les cultures, cherchant inlassablement à partager avec humilité sa passion avec le plus grand nombre.

Avec Matheus Donato (cavaquinho), Clément Landais (contrebasse) et Grégory Serrier (batterie).

Conservatoire Arthur Honegger Amphi Woollett.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie conservatoire@lehavre.fr



