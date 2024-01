Théâtre : N’en déplaise à Voltaire Le Poulailler Le Havre, vendredi 26 janvier 2024.

Théâtre : N’en déplaise à Voltaire Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

Cette pièce en 9 scènes nous propose un savoureux dialogue où un Vicomte, fervent admirateur de la chose militaire, tente de convaincre une Marquise d’épouser sa passion. Plaisante façon aussi de courtiser la dame qui nous entraîne ainsi dans un plaisant chassé-croisé entre un débat d’idées et une guerre en dentelles. Mais on verra qu’il est difficile de tout prévoir et que, comme parfois au théâtre, un dénouement inattendu viendra contrarier les projets de ce cher Vicomte.

Le titre de la pièce fait référence au chapitre 3 de Candide.

Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer.

Une pièce de Yoland Simon

Présentée par La Joyeuse Troupe en lien avec La Fabrique Pierre Hamet

Dans une mise en scène d’Abdel Hafed Chati et Matthieu Simon

Avec Vincent Canel, Jonathan Hervalet, Pierre Taberlet, Audrey Vautier

Tout public

Réservation obligatoire

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr



