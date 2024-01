Concert littéraire : Âge tendre Magic Mirrors Le Havre, dimanche 21 janvier 2024.

Concert littéraire : Âge tendre Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21

La présidente de la République l’a décidé : tout élève doit faire, entre sa troisième et sa seconde, une année de service civique quelque part en France. Valentin Lemonnier n’a pas de chance : ses vœux ne sont pas respectés, et il est envoyé dans le Pas-de-Calais, dans un centre pour personnes âgées minutieusement reconstitué pour ressembler à un village des années 60.

Clémentine Beauvais (texte et voix), Elias Dris (voix et musique) et Théo Cormier (guitare)

Une séance de dédicaces aura lieu à l’issue du spectacle.

Tout public – Durée : 45 minutes.

Gratuit, sur réservation.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr



L’événement Concert littéraire : Âge tendre Le Havre a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie