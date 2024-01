Concert : Sur le quai Magic Mirrors Le Havre, samedi 20 janvier 2024.

Concert : Sur le quai Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Une soirée musicale Made in Le Havre pour celles et ceux qui ont l’ouïe fine, avec le duo Lili Cros et Thierry Chazelle pour un concert aux accents folk où ils feront découvrir quelques extraits de leur album « Soyez heureux » à paraître en mars 2024 ; le groupe havrais MelCove dont l’EP « All Black » plonge l’auditeur dans une mer en fusion sous la voix ténébreuse d’un chanteur moins crooner que conteur glaçant ; le quatuor Orange Yeti (Calliope) qui marie habilement pop-rock et textes bilingues franco-anglais ; et Vincent L, un groupe monocellulaire où les machines accompagnent un phrasé terreux et des riffs inimitables.

Durée : 3h30.

Gratuit, sur réservation.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr



