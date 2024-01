Concert : Déca.Danse Le Hangar Zéro Le Havre, vendredi 19 janvier 2024.

Concert : Déca.Danse Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Pour cette première Déca.DanSe, Faab Al Arrash et Pedro Eskrobar vous embarquent en voyage du Dub à la Jungle, des basses profondes des sound systems de la Jamaïque des années 70/80, ses mc’s tout-terrain et ses balles perdues aux 180 BPM du Drum n Bass dans les boîtes, les hangars, les champs, les forêts et les festivals depuis les années 90 jusqu’à l’infini.

En raison des nombreux aller-retour entre les Caraïbes entre le Royaume-Uni, via Chicago et les kicks frénétiques du footwork , Bristol et ses infras ouateuses et sûrement quelques destinations et fréquences imprévues, il se pourrait que vous expérimentiez quelques sérieuses poussées de basses !

Celles et ceux qui étaient à la soirée de clôture de la campagne de financement participatif du 10 novembre, voient à peu près ce qu’on a sous le coude. Mais cette fois, on sort la grosse sono dans le bar du Hangar Zéro, histoire de voir si les mûrs sont vraiment solides.

Tout public

Durée : 5h30

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr



