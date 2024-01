Nuit électrique Magic Mirrors Le Havre, vendredi 19 janvier 2024.

Nuit électrique Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

L’after du Goût des Autres revient cette année pour une nuit électrique conçue à la manière des célèbres Boiler Room ! Avec Acid Froots (DJ set), duo passionné (MDH & TsuBasaL) né au cœur de la cité havraise ; Ori Lichtik (live) l’un des fondateurs de la scène techno de Tel-Aviv dans les années 1990 ; et Kiddy Smile (DJ set), DJ mais aussi figure de proue du voguing en France, acteur et icône LGBTQIA+ qui s’affirme comme chanteur et s’épanouit sur le devant de la scène depuis son album One Trick Pony.

A partir de 18 ans – Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr



