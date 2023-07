« Mumia Abu-Jamal Combattant de la liberté ». 11Ter, Rue Anfray, 76600 Le Havre Le Havre, 28 septembre 2023 17:30, Le Havre.

LE HAVRE Contre la peine de mort a le plaisir d’annoncer la venue au Havre de Claude Guillaumaud-Pujol le jeudi 28 septembre 2023 au Café littéraire 11Ter pour une rencontre autour de son ouvrage « Mumia Abu-Jamal Combattant de la liberté ».

« Biographie de ce condamné à mort : son enfance, ses premiers engagements, les raisons obscures de son incarcération et de sa condamnation. Il devient à partir des années 1990 le porte-parole des 3.000 condamnés à mort américains et sa cause mobilise intellectuels, artistes et militants des droits civiques. Clamant depuis toujours son innocence, il voit sa peine commuée en prison à vie en 2012. »

