Le hautbois baroque ——————- ### Master Class par Fabio D’Onofrio Le grand hautboïste Fabio D’Onofrio, soliste et professeur international, sera à La Couture-Boussey pour une journée dédiée au hautbois baroque. Répertoire, particularités des instruments, anches seront abordés au cours de cette journée consacrée à l’enseignement du hautbois baroque. Vous pouvez y assister en tant que musicien (cours de 45 minutes) ou en tant que spectateur. Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er juin sur [[info@oboeparis.com](info@oboeparis.com)](info@oboeparis.com) Événement réalisé en collaboration avec [Festival Oboe 2021](https://www.facebook.com/oboeparis). [**Fabio D’Onofrio**](https://www.facebook.com/fabio.donofrio) Après un diplôme de hautbois obtenu en 1994 au Conservatoire de Naples Pietro a Majella, Fabio D’Onofrio a poursuivi ses études auprès de Paolo Pollastri et de François Leleux et remporté, en 2000, la Qualification professionnelle d’orchestre à l’École de musique de Fiesole (Toscane). Il entreprend, en 2002, des études de philologie et d’instruments anciens avec Martin Stadler à la Handel-Akademie de Karlsruhe, dont il résulte en 2005 un diplôme de spécialisation orchestrale pour la musique baroque et classique à l’Académie Montis Regalis de Mondovì (Piémont). Puis, en 2008, il accède à un diplôme académique de 2e niveau au Conservatoire de Vérone, pour le hautbois baroque et classique. Il devient 1er hautbois de nombreux orchestres : l’Orchestre de chambre de l’Union européenne, des Cameristi de Fiesole, de l’Orchestre des Jeunes d’Italie, de l’Ensemble Matheus, de l’Ensemble Philidor, de l’Orchestre baroque italien, de l’Accademia Ottoboni, du Romabarocca Orchestra, du Verdi Barocca de Milan, de l’Harmony of Nation Baroque Orchestra, du Complesso Barocco, de l’Accademia Bizantina, des Barocchisti, de La Pietà de’ Turchini, de l’Academia Montis Regalis, du Concert d’Astrée, Bremer Barock Orchester, du Musica Angelica Baroque Orchestra (Los Angeles) et de l’Orchester Wiener Akademie. Fabio D’Onofrio a joué sous la direction de C. M. Giulini, G. Sinopoli, P. Bellugi, E. Inbal, P. Maag, O. Maga, V. Globokar, D. Gatti, L. Bakalov, G. Apap, G. Bertini, G. Ferro, A. Francis, V. Spivacov, G. Pretre, S. Phipps, D. Fasolis, A. Curtis, J.-C. Spinosi, M. Haselbock, J. Hiemetsberger et E. Haïm. Il a participé à des concerts du Concertgebouw d’Amsterdam, au Barbican Hall de Londres, du Théâtre des Champs-Elysées, du Teatro de la Zarzuela et de l’Auditorio Nazionale de Musica à Madrid, de La Maestranza de Séville, du Rudolfinium de Prague, du Schiller Theater et du Konzerthaus de Berlin, du Theater an der Wien et du Musikverein de Vienne, de l’Opéra Royal de Versailles et du Palacio de Bellas Artes de Ville de Mexico. Il a enregistré pour Virgin Classics, Raitrade, Fondazione Amadeus, Classic Voice, Naive, Brilliant, Arcana, Stradivarius et Deutsche Harmonia Mundi. Actuellement, il est professeur d’une classe Master de 2e niveau, pour le hautbois baroque et classique, au Conservatoire San Pietro a Majella de Naples.

Gratuit, sur inscription

Master Class par Fabio D’Onofrio

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry – 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure



