Balade gourmande en attelage Le Haut Soultzbach, dimanche 18 février 2024.

Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 11:00:00

fin : 2024-02-18

Partez en calèche pour une balade gourmande rejoindre la forêt et une cabane où un repas au coin des braseros vous attend. Menu unique avec une raclette à la bougie, dessert et boissons. Fromages et charcuteries de Fromandises à Thann. Possibilité de faire le circuit à pied. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures. Uniquement sur réservation, places limitées.

Partez en calèche pour une balade gourmande pour rejoindre la forêt et une cabane où un repas au coin des braseros vous attend. Menu unique avec une raclette à la bougie, dessert et boissons comprises. Fromages et charcuteries de Fromandises à Thann. Possibilité de faire le circuit à pied. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures. Uniquement sur réservation, places limitées.

EUR.

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est storcka.nath@live.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme de Masevaux