Cet évènement est passé Balade à poney ou à cheval Le Haut Soultzbach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Le Haut Soultzbach Balade à poney ou à cheval Le Haut Soultzbach, 1 janvier 2023, Le Haut Soultzbach. Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01

fin : 2023-12-31 Venez découvrir l’équitation au centre équestre JTM de Mortzwiller (Commune du Haut-Soultzbach) qui vous propose des balades à cheval ou à poney tous les jours sur réservation. Balades sur les chemins du Haut-Soultzbach d’environ 1h pour cavaliers confirmés ou débutants..

Venez découvrir l’équitation au centre équestre JTM de Mortzwiller (Commune du Haut-Soultzbach) qui vous propose des balades à cheval ou à poney tous les jours sur réservation. Balades sur les chemins du Haut-Soultzbach d’environ 1h pour cavaliers confirmés ou débutants.

Venez découvrir l’équitation au centre équestre JTM de Mortzwiller (Commune du Haut-Soultzbach) qui vous propose des balades à cheval ou à poney tous les jours sur réservation. Balades sur les chemins du Haut-Soultzbach d’environ 1h pour cavaliers confirmés ou débutants. EUR. Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme de Masevaux Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Le Haut Soultzbach Autres Code postal 68780 Adresse Ville Le Haut Soultzbach Departement Haut-Rhin Lieu Ville Le Haut Soultzbach Latitude 47.7452777777778 Longitude 7.04 latitude longitude 47.7452777777778;7.04

Le Haut Soultzbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haut-soultzbach/