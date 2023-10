Entre terre et mer Le haut Peyron Saint-Raphaël, 20 octobre 2023, Saint-Raphaël.

Entre terre et mer 21 – 27 octobre Le haut Peyron Inscription 10€ puis séjour 60€

Créer un séjour en semis autonomie, avec un planning et une organisation créer par les jeunes

Suite à nos constats concernant nos jeunes, nous avons donc réfléchi à un séjour leur permettant d’allier leurs envies et leurs besoins. Ils seront aussi sources d’un travail sur l’acceptation et l’ouverture d’esprit.

Nous sommes partis de leur envie de découvrir la côte d’Azur, avec leur projection du faste et clinquant monaco, Nice et l’Italie. Leurs envie de nouveaux défis comme les baptêmes de plongée avec bouteille.

Puis nous avons mis en place des temps de travail pour la préparation en autonomie de se séjours.

Nous souhaitons ouvrir ce séjour au club jeunes de Violès pour favoriser la mixité et permettre à ce public de vivre une expérience unique après un an de fermeture.

Nous souhaitons permettre aux jeunes de s’intéresser à ce qui les entoures et aux autres tout en leur faisant vivre une expérience hors des murs de leurs quartiers, pour un impact plus important.

Le haut Peyron 50 boulevard Jean Dorat – 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

