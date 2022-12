Le grand air au Haut du tôt Le Haut du Tôt Sapois Catégories d’évènement: Sapois

Vosges

Le grand air au Haut du tôt 26 juillet – 1 août 2021 Le Haut du Tôt

105€

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le Haut du Tôt 8 route du mont Saint Etienne Sapois 88120 Vosges Grand Est
Planning d'activités : Escalade

Kayak

Tir à l’arc

Randonnée

Baignade au lac tous les aprés-midi

Visites : Usine de bonbons, saboterie du lac, brasserie traditionnelle.

Veillées thématiques

Journal de bord vidéo pour tous les enfants : Raconter sa journée, les moments sympas, des anecdotes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T14:00:00+02:00

2021-08-01T13:59:00+02:00 Thierry HOUYEL

