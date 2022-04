Le haut de la rue Froide se met au vert Caen, 20 avril 2022, Caen.

Le haut de la rue Froide se met au vert rue Froide 41 rue Froide Caen

2022-04-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-20 00:00:00 00:00:00 rue Froide 41 rue Froide

Caen Calvados

Un parcours culinaire au CBD !

À l’occasion de la journée mondiale du cannabis, Vertsachet, marque Caennaise de CBD, s’associe à ses voisins du haut de la rue Froide et organise un événement sur le thème du CBD.

“ Consommer du CBD ne doit plus être associé à l’idée de fumer ”

Cette journée est l’occasion pour Vertsachet et ses partenaires participants de montrer leur savoir-faire et leur créativité en intégrant le CBD à leur carte le temps d’une journée.Au programmeSpécialités au CBD pour le petit-déjeuner ou le goûter

À la boulangerie Tartines et GourmandisesTisanes à base de CBD

Au Saint AlbanAgrémentez votre plat et votre dessert avec du CBD

À l’Okara, cantine végétale bio et éthiqueApéritif avec planche maison intégrant des produits préparés au CBD

Au Bar des Tontons à partir de 18hAnimationsConcert de Margot, artiste caennaise, à 11h45, 16h20 et 18hBatisto, magicien, fera une représentationLula, boutique de prêt-à-porter, habillera sa vitrine de tons verts

Enfin, pour marquer le coup, Vertsachet offrira des réductions à ses clients



hello@vertsachet.fr +33 7 49 19 09 43 https://vertsachet.com/

