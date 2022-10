Le Haut-Bois – Découvrez la Mention Innovation Technique du Prix National de la Construction Bois 2022 ! Le Haut Bois, 14 octobre 2022, Grenoble.

Le Haut-Bois – Découvrez la Mention Innovation Technique du Prix National de la Construction Bois 2022 ! Vendredi 14 octobre, 10h00, 16h00 Le Haut Bois

visite gratuite sur inscription

Journées nationales de l’architecture

Le Haut Bois 25 Av. de Constantine, Grenoble Secteur 6 Grenoble 38100 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.panoramabois.fr/projets/6760 »}, {« link »: « https://www.prixnational-boisconstruction.org/ »}]

Découvrez la Mention Innovation Technique du Prix National de la Construction Bois 2022 !

Une conception passive, une structure en bois, l’utilisation la plus large possible de matériaux biosourcés, la préfabrication pour diminuer le temps de chantier et garantir une mise en œuvre optimale : « Le Haut-Bois » traduit une démarche ambitieuse et novatrice pour le logement social.

Envisagée comme un modèle de sobriété énergétique, la construction remplit sa mission grâce à la qualité de son enveloppe et de ses couvertures, à l’optimisation des apports solaires, à un bilan carbone exemplaire (2 200 tonnes stockées dans la structure, le parement et la charpente en bois), à la double orientation de chaque logement ou encore à la récupération des calories sur les eaux grises.

La partie centrale de l’immeuble, indépendante, non chauffée, abrite une rue verticale ouverte sur le paysage. De chaque côté, les logements en R+8 et en R+5 sont réalisés en panneaux CLT et le contreventement répond aux fortes contraintes sismiques de la zone.

L’objectif est d’assurer la stabilité de l’ensemble et d’éviter la consolidation des sols. Au-delà de ses performances thermiques et techniques, le bâtiment offre aux résidents un cadre de vie harmonieux.

La visite du Haut Bois sera précédée d’une exposition sur le projet (le 5ème lieu) à la ZAC Flaubert.

Surface : 3880 m²

Coût total en HT (hors foncier, hors VRD, hors honoraires) : 7 100 000 €

En savoir plus sur le Haut Bois : https://www.panoramabois.fr/projets/6760

En savoir plus sur le Prix National de la Construction Bois : https://www.prixnational-boisconstruction.org/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-14T17:30:00+02:00

Iris Rodet