Entrée Libre Cette année, la finale GIVE ME FIVE! se déroulera les 5 et 6 avril au Hasard Ludique avec 10 prestations live (2 x 5 par jour) en présence des 7 jury ci-dessous qui désigneront les 5 lauréat.es que nous accompagnerons pendant un an. Baptiste Biaggi, Responsable des projets musiques actuelles chez Adami Cloé Gruhier, Fondatrice Hauméa Magazine & Proxima-Centauri

Manon Osika, Chargée de projets Festival Rock en Seine

Nathanne Le Corre, Co-fondatrice Sierra Management

Pierre Alexandre Blanc, Général Manager et A&R de Wiser Records

Rita Sa Rego, Directrice Réseau Printemps / Les iNOUïS du Printemps de Bourges

