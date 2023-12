SPECTACLE TISOT COMEDY CLUB 1 – SPECTACLE TISOT COMEDY CLUB1 CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer, 9 février 2024, La Seyne Sur Mer.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :TISOT COMEDY CLUB#1 en spectacle Le vendredi 9 février 2024 à 21H00 – Genre : HumourEMY M’BAIDEM : Humoriste de la 2eme vague elle a du faire un break dans sa carrière pour être mère. Elle revient nous raconter sa nouvelle vie avec beaucoup d’autodérision. ACHRAF :Jeune humoriste marseillais d’origine marocaine et tunisienne. Il casse les stéréotypes avec?un humour incisif et piquant en vous faisant passer du rire à la réflexion.JEAN BAPTISTE MAZOYERHumoriste, comédien, metteur en scène et bruiteur Français. J-B. Il a lancé son one-man show en 2015 et finit par écrire un livre : « Comment devenir un père presque parfait ».MAJID BERHILAMajid BERHILA est né en Picardie, humoriste et acteur français, membre du duo Les Lascars Gays, révélé en 2010 dans On N’Demande Qu’À En Rire. Il se produit et fait également la 1ère partie de Michel BOUJENAH. On le voit dans des séries comme Commissaire Moulin, Les Cordiers, etc… et s’il vous ne l’avez jamais vu sur scène alors, c’est le moment ! 1€* Hors* Hors frais deOuverture des portes à partir de 19H30-Buvette et Restauration sur place-Distributeur d’espèces à proximité (la Poste Place St Jean, Auchan)-Parking surveillé-Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, Avenue Jean BARTOLINI, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 21:00

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer