Le hareng, roi de Fécamp quai Sadi Carnot, 17 juillet 2023, Fécamp .

Le hareng, roi de Fécamp

Office Intercommunal de Tourisme quai Sadi Carnot Fécamp Seine-Maritime quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme

2023-07-17 – 2023-07-17

quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme

Fécamp

Seine-Maritime

Dans les boucanes, terme fécampois désignant les saurisseries, on fumait et on travaillait le hareng selon une technique héritée des Vikings.

La dernière boucane a fermé ses portes en 1996. Propriété du Département, la boucane du Grand Quai est l’unique saurisserie fécampoise ayant conservé son matériel.

lundi 17 juillet et lundi 7 août à 15h

Rdv devant l’office de tourisme, quai Sadi Carnot à Fécamp

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans.

Dans les boucanes, terme fécampois désignant les saurisseries, on fumait et on travaillait le hareng selon une technique héritée des Vikings.

La dernière boucane a fermé ses portes en 1996. Propriété du Département, la boucane du Grand Quai est l’unique saurisserie fécampoise ayant conservé son matériel.

lundi 17 juillet et lundi 7 août à 15h

Rdv devant l’office de tourisme, quai Sadi Carnot à Fécamp

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans.

quai Sadi Carnot Office Intercommunal de Tourisme Fécamp

dernière mise à jour : 2023-02-08 par