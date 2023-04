Transats d’Albâtre : « la nature au bord des chemins », 30 août 2023, Le Hanouard.

Nous vous proposons un atelier « la nature au bord des chemins » de 14h à 18h.

Gratuit, se renseigner pour réserver, départ en décalé (de petits groupes) dans l’après-midi..

2023-08-30 à ; fin : 2023-08-30 . .

Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie



We propose a workshop « nature at the edge of the paths » from 14h to 18h.

Free of charge, ask to reserve, departure in small groups in the afternoon.

Le proponemos un taller « Naturaleza al borde de los senderos » de 14:00 a 18:00 h.

Gratuito, reserva previa, salida escalonada (grupos reducidos) por la tarde.

Wir bieten Ihnen von 14.00 bis 18.00 Uhr einen Workshop « Die Natur am Wegesrand » an.

Kostenlos, bitte erkundigen Sie sich, um zu reservieren. Start zeitversetzt (kleine Gruppen) am Nachmittag.

