Marché nocturne Centre bourg, 24 juin 2023, Le Hanouard.

23 producteurs locaux proposent une grande variété de produits tels miel, fromages, confitures, tisanes, escargots, légumes bio, poissons fumés, biscuits, bière/cidre/limonade/rhum/jus de pomme fabrication artisanale, fleurs etc..

24 artisans créateurs : lampes industrielles, bijoux, bougies, savons, objets en bois, reliure, gravure sur verre, customisation de baskets, forgeron, macramé, plantes décoratives sous verre, etc…

Animation et restauration sur place.

Entrée libre.

2023-06-24 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-24 23:00:00. .

Centre bourg

Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie



23 local producers offer a wide variety of products such as honey, cheese, jams, herbal teas, snails, organic vegetables, smoked fish, cookies, beer/cider/lemonade/rum/apple juice, flowers etc.

24 creative craftsmen: industrial lamps, jewelry, candles, soaps, wooden objects, bookbinding, glass engraving, customization of sneakers, blacksmith, macramé, decorative plants under glass, etc…

Animation and catering on site.

Free entrance

23 productores locales ofrecen gran variedad de productos: miel, queso, mermeladas, infusiones, caracoles, verduras ecológicas, pescado ahumado, galletas, cerveza/sidra/limonada/ron/zumo de manzana, flores, etc.

24 artesanos creativos: lámparas industriales, joyas, velas, jabones, objetos de madera, encuadernación, grabado en vidrio, personalización de zapatillas, herrería, macramé, plantas decorativas bajo vidrio, etc.

Animación y restauración in situ.

Entrada gratuita

23 lokale Produzenten bieten eine große Vielfalt an Produkten wie Honig, Käse, Marmelade, Kräutertee, Schnecken, Biogemüse, geräucherten Fisch, Kekse, Bier/Cidre/Limonade/Rum/Apfelsaft, handwerkliche Herstellung, Blumen usw. an.

24 kreative Kunsthandwerker: Industrielampen, Schmuck, Kerzen, Seifen, Holzobjekte, Buchbinderei, Glasgravur, Anpassung von Turnschuhen, Schmied, Makramee, dekorative Pflanzen unter Glas, etc.

Animation und Verpflegung vor Ort.

Freier Eintritt

