Atelier Tricoti Tricoto Le HanGare Thiviers, 21 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00

Tricoter en groupe développe un sentiment d’appartenance, de plaisir et d’amitié. Conseils, échanges d’astuces, troc de pelotes ou simplement bon moment de convivialité, de nombreux groupes de tricot, café-tricot et autres blogs ou forums permettent de partager sa passion du tricot et de se faire de nouveaux amis !

Au delà des bienfaits avérés sur la santé morale et physique, le tricot nous ramène à l’instant présent : on se concentre, on oublie ses soucis, on réfléchit à ce que l’on veut obtenir et on se focalise sur chaque instant pour y parvenir. “Dans un monde de vitesse qui nous échappe et de dématérialisation de tout, pouvant entraîner une certaine anxiété, le retour à la matière est refondateur d’un rapport au réel.”

Le HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



