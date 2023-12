Créer son petit carnet de mieux être Le HanGare Thiviers, 13 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 17:00:00

Je vous accompagne pour une exploration dynamique et engageante des différents aspects de votre santé (émotionnelle, mentale, physique, relationnelle, spirituelle) afin de maintenir ou retrouver un équilibre, avec la réalisation de votre propre carnet « Mieux-être »..

Je vous accompagne pour une exploration dynamique et engageante des différents aspects de votre santé (émotionnelle, mentale, physique, relationnelle, spirituelle) afin de maintenir ou retrouver un équilibre, avec la réalisation de votre propre carnet « Mieux-être ».

La créativité, source de bien-être

Découvrir/approfondir la méthode du journal créatif.

S’accorder un moment de pause pour se reconnecter à l’instant présent et avec soi. Avec légèreté, clarifier ses pensées, ses émotions, ses intentions, et trouver l’inspiration dans son quotidien.

L’atelier allie l’écriture, la couleur et le collage, de façon originale et ludique, et s’appuie sur des notions de psychologie, d’art thérapie et de techniques créatives. Il ne s’agit pas d’un atelier thérapeutique / 22€ (20€ si adhérent L’HanGare), sur réservation / Ouvert à tous, sans talent artistique, matériel fourni / Animation : Sophie

Info et réservations : contact@hangare.eu, 07 86 16 07 73

EUR.

Le HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Isle-Auvézère