Qigong Le HanGare Thiviers, 20 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Une gymnastique chinoise qui favorise le bien-être physique et mental à travers des mouvements doux. La série suit les saisons..

2023-11-20 fin : 2024-12-23 19:30:00. .

Le HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Chinese gymnastics that promote physical and mental well-being through gentle movements. The series follows the seasons.

Gimnasia china que fomenta el bienestar físico y mental mediante movimientos suaves. La serie sigue las estaciones.

Eine chinesische Gymnastik, die durch sanfte Bewegungen das körperliche und geistige Wohlbefinden fördert. Die Serie folgt den Jahreszeiten.

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère