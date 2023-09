Créer son petit carnet de mieux être Le HanGare Thiviers, 5 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Je vous accompagne pour une exploration dynamique et engageante des différents aspects de votre santé (émotionnelle, mentale, physique, relationnelle, spirituelle) afin de maintenir ou retrouver un équilibre, avec la réalisation de votre propre carnet « Mieux-être »..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Le HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



I accompany you on a dynamic and engaging exploration of the different aspects of your health (emotional, mental, physical, relational, spiritual) in order to maintain or regain balance, with the creation of your own « Wellness » notebook.

Te acompaño en una exploración dinámica y atractiva de los diferentes aspectos de tu salud (emocional, mental, física, relacional, espiritual) para mantener o recuperar el equilibrio, con la creación de tu propio cuaderno de « Bienestar ».

Ich begleite Sie bei einer dynamischen und verbindlichen Erkundung der verschiedenen Aspekte Ihrer Gesundheit (emotional, mental, physisch, relational, spirituell), um ein Gleichgewicht zu erhalten oder wiederzufinden, mit der Erstellung Ihres eigenen Notizbuchs « Besseres Wohlbefinden ».

