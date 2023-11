Danse Le HanGare et Iris équilibre Thiviers, 23 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

La Danse donne place à l’expressivité en abordant: des temps physiques et techniques – une relation au sol, à l’espace et aux autres – des recherches amenant l’improvisation – le rapport à la musique – de la chorégraphie variant les dynamiques et les qualités. Se laisser porter, se surprendre, se dé.

2023-11-23 fin : 2024-12-19 19:30:00. .

Le HanGare et Iris équilibre Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dance gives way to expressivity by addressing: physical and technical time – a relationship to the floor, to space and to others – research leading to improvisation – the relationship to music – choreography varying dynamics and qualities. Let yourself be carried away, surprised, uninhibited

La danza da paso a la expresividad abordando: el tiempo físico y técnico – la relación con el suelo, el espacio y los demás – la investigación que lleva a la improvisación – la relación con la música – la coreografía variando dinámicas y calidades. Dejarse llevar, sorprenderse, dejarse llevar

Der Tanz gibt der Ausdrucksfähigkeit Raum, indem er Folgendes behandelt: körperliche und technische Elemente – eine Beziehung zum Boden, zum Raum und zu den anderen – Untersuchungen, die zur Improvisation führen – die Beziehung zur Musik – Choreografien, die Dynamiken und Qualitäten variieren. Sich tragen lassen, sich überraschen, sich entfalten

