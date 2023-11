Yoga Le HanGare et Iris équilibre Thiviers, 21 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Le Natha Yoga du mardi matin comporte: postures, pranayama, visualisations, bhanda, mudra, yoga nidrâ, mantra, yantra, … ce qui favorise une bonne santé et nous fait découvrir notre nature profonde, sacrée, libre et éternelle..

2023-11-21 fin : 2024-12-17 18:30:00. .

Le HanGare et Iris équilibre Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Natha Yoga on Tuesday mornings includes postures, pranayama, visualizations, bhanda, mudra, yoga nidra, mantra, yantra, etc., all of which promote good health and help us discover our deep, sacred, free and eternal nature.

El Natha Yoga de los martes por la mañana incluye posturas, pranayama, visualizaciones, bhanda, mudra, yoga nidrâ, mantra, yantra, etc., todo lo cual promueve la buena salud y nos ayuda a descubrir nuestra naturaleza profunda, sagrada, libre y eterna.

Natha Yoga am Dienstagmorgen beinhaltet: Körperhaltungen, Pranayama, Visualisierungen, Bhanda, Mudra, Yoga Nidra, Mantra, Yantra, … was eine gute Gesundheit fördert und uns unsere tiefe, heilige, freie und ewige Natur entdecken lässt.

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère