**Avec l’architecte Frédéric Denise, (re)découvrez le chantier du Hangar Zéro, bâtiment portuaire emblématique et laboratoire de la transition, bâti à l’aide de matériaux réemployés et biosourcés.** Actuellement en chantier, Le Hangar Zéro investit un ancien bâtiment de stockage situé sur les quais de Saône pour en faire un « laboratoire » de la transition écologique réunissant des acteurs locaux autour d’un projet de lieu d’expérimentation, de production, d’échange et de formation. Tiers-lieu de 2800 m² sans compter ses futurs jardins, il se veut également exemplaire dans sa construction, construit à 90% en réemploi, notamment en containers de dernier voyage, et à l’aide de chantiers participatifs ouverts à tous. Après avoir fait visiter le bâtiment peu après le démarrage du chantier en 2020, Chantiers communs vous propose de revenir découvrir ces espaces transformés après deux années de chantier, et entrevoir la vie qu’hébergera à terme le lieu. L’occasion également de découvrir la boutique ou profiter d’un verre au bar, deux premiers espaces récemment ouverts du Hangar Zéro.

Entrée libre sur inscription (chantierscommuns.fr)

Le Hangar Zéro 37 quai de la saone Le Havre Le Havre L’Eure Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T17:00:00 2022-03-19T18:30:00